Pazaryeri’nde Anız Yangını Söndürüldü

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde anız yangını meydana geldi. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin etkin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

BİLİNMEYEN NEDENLE BAŞLADI

İlçeye bağlı Yüzbaşı Mahallesi Sorgun mevkisinde belirlenemeyen bir nedenle anız yangını başladı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

ETKİLİ MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.