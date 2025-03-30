Pazaryeri’nde Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

TOHUM DAĞITIMI YAPILDI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 79 çiftçiye toplam bin 920 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” (TAKE) projesi çerçevesinde desteklenen “Nohut ve Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma” projesi sayesinde, Pazaryeri’ndeki çiftçilere 128 torba ayçiçeği tohumu teslim edildi.

TOHUMLARIN HİBE DESTEĞİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da katıldı. Törende açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Osman Yavuz, ayçiçeği tohumlarının proje kapsamında yüzde 50 hibe destekli olduğunu belirtti. Dağıtılan tohumların 2 bin 600 dekar alana ekileceği ifade edildi.

ÇİFTÇİLERE BEREKET DİLEDİ

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede önceki yıllara göre devlet desteği ile birlikte ayçiçeği yetiştiriciliğinin artış gösterdiğini dile getirdi. 2025 yılında çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.