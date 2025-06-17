Pazaryeri’nde Eğitim Şenliği Başladı

EĞİTİM ŞENLİĞİ VE KERMESİ BAŞLADI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2024 – 2025 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi etkinliği başladı. İki gün sürecek bu organizasyonda elde edilecek gelir, diğer okullar için kullanılacak. İlçede bulunan tüm okullar ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından, günün önemine dair açıklamalar yapıldı.

Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Kılıçer, “Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek ve koordinesinde okul-veli-öğrenci birlikteliğiyle bu şenliği organize ettik” ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında öğrenciler folklor gösterileri yaptı ve Kınık köyü çömlek ustaları becerilerini sergiledi.

Kermeste, gıda, giyim, el emeği ürünler, toprak ürünler, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi çeşitli ürünler satışa sunuldu. Etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katılım sağladı.