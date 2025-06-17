Pazaryeri’nde Eğitim Şenliği Başladı

Pazaryeri İLÇESİNDE EĞİTİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2024 – 2025 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi etkinliği başladı. İki gün sürecek olan bu etkinlikten elde edilen gelir, ilçedeki diğer okullar için harcanacak. İlçedeki tüm okullar ve protokolün katıldığı kortej yürüyüşünün ardından, Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Kılıçer, günün anlamı üzerine bir konuşma yaptı. Kılıçer, “Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek ve koordinesinde okul-veli-öğrenci birlikteliğiyle bu şenliği organize ettik” şeklinde bilgi verdi.

ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER GÖSTERİLER YAPTI

Etkinlik kapsamında öğrenciler farklı folklor gösterileri sergileyerek izleyicileri büyüledi. Ayrıca, Kınık köyü çömlek ustaları da yeteneklerini sergileyerek ilgi topladı. Kermeste ise çeşitli ürünler, gıda, giyim, el emeği ürünler, toprak ürünler, kitap ve kırtasiye malzemeleri satışa sunuldu. Etkinlik, ilçe protokolü, çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katılımı ile coşku içinde gerçekleştirildi.