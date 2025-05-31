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Pazaryeri’nde Kanser Farkındalığı Etkinliği Gerçekleşti

KANSER HASTALARINA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına dikkat çekmek amacıyla bir balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluğunu coşkuyla kutladıktan sonra, 8 aylıkken kanser hastalığına yakalanıp 3 yaşında bu hastalığı yenen Ali Asaf Demir ile birlikte balon uçurdu.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE RENKLENEN ETKİNLİK

Etkinlik kapsamında ayrıca havai fişek gösterileri de yapıldı. Bu gösteriler, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve etkinliğin atmosferini daha da güzelleştirdi.

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