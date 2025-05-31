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Pazaryeri’nde Milli Değerler Anlatıldı

PAZARYERİ’NDE FETİH BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen programlar kapsamında, milli ve manevi değerlerin önemi üzerine konuşmalar yapıldı. İstanbul’un fethinin 572’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Fetih Buluşması”, gençlerin katılımıyla Esenevler Camii’nde gerçekleştirildi.

GENÇLERE FETİH RUHU Aşılanıyor

Programa katılan Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, fetih ruhunun ve gençliğin öneminin altını çizdi. Gedik, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının ne kadar hayati olduğunu belirtti ve “İstanbul’un fethi sadece bir zafer değil; aynı zamanda inanç, azim ve birlik ruhunun zaferidir. Bu ruhu yaşatmak gençlerimizin elindedir” dedi.

DUALAR VE TARİHİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Etkinlikte gençlere yönelik yapılan konuşmaların yanı sıra dualar da edildi ve İstanbul’un fethine dair tarihi bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Programın sonunda, katılımcılar manevi bir atmosferde birlikte edilen dualarla geçmişe yolculuk yaptı.

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