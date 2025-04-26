Pazaryeri’nde Muhtar Bilgi Sistemi Eğitimi

EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde görev yapan muhtarlara yönelik olarak “muhtar bilgi sistemi” kapsamındaki bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime, ilçe genelindeki tüm mahalle ve köy muhtarları aktif bir katılım sağladı.

MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRETİLDİ

Programda Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak, “muhtar bilgi sistemi” dahil birçok konu hakkında detaylı bilgiler sundu. Eğitim sonunda muhtarların soruları yanıtlandı ve uygulamada yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.