Pazaryeri’nde Şalvar Gecesi Gerçekleşti

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından düzenlenen “Şalvar Gecesi” etkinliği büyük bir ilgiyle karşılandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in liderliğinde, Yeni Mahalle Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel kıyafetler ve şalvarlar giymiş birçok kadın bir araya geldi. Bu etkinlikte kadınlar, canlı renkli şalvarları ve yöresel aksesuarlarıyla kültürel mirası yaşatmaya katkı sağladı.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN YAŞATILMASI

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, göreve geldikleri zaman kültürel değerleri yaşatma sözü verdiklerini hatırlattı. Tekin, “Bugün burada kadınlarımızın coşkulu katılımıyla bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürümüze sahip çıkan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Bu geceyi düzenleme fikri kadınlarımızdan geldi. Biz de elimizden gelen desteği vererek bu güzel tabloyu ortaya çıkardık. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

KADINLARIN SOSYAL HAYATTAKİ ETKİSİ

Zekiye Tekin, ayrıca kültürel etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini ve kadınların sosyal hayattaki rolünü güçlendirecek projelere devam edeceklerini belirtti. Konuşmalar sonrasında kadınlar orkestra eşliğinde sahneye çıkarak gece boyunca eğlendi.