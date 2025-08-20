Pazaryeri’nde Şerbetçi Otu Hasadı Başladı

ENDÜSTRİYEL ŞERBETÇİ OTUNDA HASAT DÖNEMİ

Türkiye’nin Bilecik iline bağlı Pazaryeri ilçesinde özel olarak yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun hasat dönemi başladı. İlçede 51 senedir yetiştirilen bu bitki, hem ilaç hem de içecek sanayisinin yanı sıra unlu mamul üretiminde de kullanılmakta. Tarlalardan yaş olarak toplanan şerbetçi otları, fabrikalarda kurutularak balya haline getiriliyor. Pazaryeri’nde 1310 dekar alanda üretim yapan yaklaşık 500 çiftçi, bu bitkiden geçimini sağlıyor.

ÇİFTÇİLERİN GEÇİM KAYNAĞI VE KOOPERATİF DESTEĞİ

Hasat edilen şerbetçi otları, Pazaryeri ve çevresindeki köylerde, Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firma tesislerinde işleniyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şerbetçi otunun ilçede 1974 yılından bu yana üretildiğini ifade ederek, bu bitkinin bölgede ekonomik açıdan çok önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Tekin, “İlçenin nüfusunun yaklaşık yüzde 80’i bu sektörden geçim sağlıyor” dedi.

ALTERNATİF ÜRÜN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Tekin, şerbetçi otunun yörede yastık yapımında kullanıldığını ve mayalama özelliği ile ekmek yapımında da değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, bebeklerini emziren annelerin sütünün artması için bu bitkiden faydalandığını aktardı. Başkan, belediye olarak alternatif ürün geliştirme çalışmaları kapsamında “şerbetçi otu kolonyası” ürettiklerini ve AR-GE çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

VERİMLİ BİR SEZON BEKLENTİSİ

OT-GÜL KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozpınar ise ürünlerin yaş olarak teslim alındıktan sonra kurutularak pazara sunulduğunu kaydetti. Kozpınar, bu sezonun geçen yıla kıyasla daha verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.