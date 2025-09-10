Pazaryeri’nde Tarımsal Büyüme Projesi

GÜNDEMDE YER ALAN PROJE

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik “Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi” (TUCSAP) çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve uzman ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, iklim değişikliğine uyumlu tarımsal uygulamalar, akıllı çiftçilik teknolojileri ve sürdürülebilir toprak ile su kullanımı gibi konular muhtarlara detaylı bir şekilde anlatıldı.

HEDEF GELECEK NESİLLER

Toplantıda görüşlerini paylaşan yetkililer, TUCSAP Projesi’nin sadece bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin tarımını güvence altına almayı amaçladığını belirtti. Proje kapsamında sağlanacak yenilikçi teknolojilerin, çiftçilere verimliliği artırma, maliyetleri azaltma ve çevre dostu üretimi teşvik etme konularında destek olacağı ifade edildi. Muhtarların, köylerinde çiftçilere bu bilgileri iletmesi gerektiği vurgulandı ve tarımsal üretimde iklim dostu dönüşümün önemine dikkat çekildi.

Pazaryeri’nde TARIMSAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Projenin Pazaryeri’nde hayata geçirilmesiyle, ilçedeki üreticilerin iklim değişikliğine daha dirençli hale gelmesi, tarımsal verimliliğin artması ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçişin hızlanması hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında, Pazaryeri ilçesindeki toprakların etüdü ve sınıflandırılması yanı sıra, bilimsel yöntemlerle alınan toprak numunelerinin akredite laboratuvarlarda analiz edilmesi planlanıyor. Ayrıca, 1/15.000 ölçekli detaylı dijital toprak haritalarının hazırlanması ve bu verilerin arazi kullanım planlaması ile tarımsal üretim planlamasında kullanılması amaçlanıyor.