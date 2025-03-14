Pazaryeri’nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trafik Kazası Bilgisi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 16 NU 229 plakalı otomobile sürücü olarak Murat A. hakimken, Dereköy Köy kavşağına ulaştığında aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkmış olan otomobil, yoldan çıkarak bir tarım arazisinde durabildi.

Yaralı Durumu ve Müdahale

Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki H. A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi, ayrıca jandarma kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.