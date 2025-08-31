Haberler

Pazaryeri’nde Trafik Kazası, Bir Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazası sonucunda bir kişi yaralı duruma düştü. Hasan S. yönetimindeki 54 ALD 602 plakalı araç, Pazaryeri Kavşağı’nda Kerim Y. idaresindeki 11 DP 435 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 11 DP 435 plakalı araçtaki yolculardan Nefise Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YARALININ DURUMU

Olay yerine acil müdahale için gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Nefise Y.’yi Bozüyük Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan kontrol ve tedavi sonrası, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Haberler

Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.