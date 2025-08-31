Pazaryeri’nde Trafik Kazası, Bir Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazası sonucunda bir kişi yaralı duruma düştü. Hasan S. yönetimindeki 54 ALD 602 plakalı araç, Pazaryeri Kavşağı’nda Kerim Y. idaresindeki 11 DP 435 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 11 DP 435 plakalı araçtaki yolculardan Nefise Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YARALININ DURUMU

Olay yerine acil müdahale için gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Nefise Y.’yi Bozüyük Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan kontrol ve tedavi sonrası, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.