Pazaryeri’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

BİLECİK’TE YANGIN NE NEDENLE ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen yangın, hızlı havadan ve karadan müdahale ile ormanlık alanına sıçramadan kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Burçalık köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki sakinler tarafından fark edilerek ihbar edildi. Bunun üzerine yangın bölgesine çok sayıda belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekip gönderildi.

YANGINA GÜÇLÜ MÜDAHALE

Yangına müdahale için bölgeye bir helikopter, Pazaryeri Belediyesine ait iki vidanjör, bir itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iki arazöz yönlendirildi. Ayrıca, çok sayıda belediye ve orman personeli de yangına destek sağladı. Yangın, köy halkının da desteğiyle havadan ve karadan gerçekleşen müdahale ile yerleşim alanlarına ve ormanlık bölgelere sıçramadan söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yangın sonucunda bir evin bahçesindeki kulübe tamamen yanarken, yangından kurtarılan bir kaplumbağa ise ekipler tarafından doğaya salındı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtiliyor.