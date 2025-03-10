Pazaryerispor’dan Şampiyonluk Yolunda Önemli Galibiyet

Pazaryerispor GALİBİYETİYLE ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

Bilecik 1 Amatör B Grubunda mücadele eden Pazaryerispor, Gülümbespor ile kendi sahasında oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa yaklaşmış oldu. Grubun 12’inci haftasında lider konumundaki Pazaryerispor, Gülümbespor’u evinde ağırladı. Maçın başında etkili olan Pazaryerispor, Ferit ve Ahmet Ateş’in attığı gollerle ilk yarıyı önde tamamladı ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Pazaryerispor’un puanı 32’ye yükseldi ve liderliğini korudu.

DİĞER MAÇLARDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Gruptaki diğer karşılaşmalarda Osmaneli Gençlerbirliği kendi sahasında Bozüyük İçköyspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Aynı şekilde, Osmanelispor da Akpınarspor karşısında 4-0’lık net bir skorla galip geldi. Bilecik Geçlerbirliği ise, ligden çekilen Vezirhanspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar, lider Pazaryerispor’un ardında Bilecik Gençlerbirliği’nin 26 puanla takip etmesine, Osmanelispor’un 24 puanla ve Osmaneli Gençlerbirliği’nin 21 puanla peşinde olmasına yol açtı.