pazaryerispor-deplasmanda-5-0-galip-geldi

PAZARYERİSPOR’UN GÜÇLÜ PERFORMANSI İÇKÖYSPOR’U ÜSTÜN GEÇTİ

Bilecik 1. Amatör B Grubu’nda mücadele eden Pazaryerispor, deplasmanda oynadığı İçköyspor karşısında 5-0’lık net bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşma, Bilecik 1. Amatör B Grubu 11. Haftasında Bozüyük Sentetik Saha’da gerçekleştirildi. Pazaryerispor, bu galibiyetle zirvedeki konumunu pekiştirdi.

PİYASADA ŞOV YAPTILAR

Maçın başlama düdüğünden itibaren rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Pazaryerispor, gollerini İsmail Akkaya, Samet Arslan, Serkan ve İlker’in iki golüyle topa tuttu. Hücum hattındaki etkili ve bitirici performansıyla rakibini çaresiz bırakan takım, sahadan ağır bir galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşüne devam etti. Bu sonuçla birlikte Pazaryerispor, 29 puanla liderliğini sürdürdü. Ardından 23 puanla Bilecik Gençlerbirliğispor ve 21 puanla Osmanelispor geldi.

ZEKİYE TEKİN’DEN TEBRİK

Karşılaşma sonrası bir açıklama yapan Pazaryeri Spor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin, futbolcularının gösterdiği bu üstün performanstan dolayı takımı tebrik etti. “Oyuncularımız sahada harika bir mücadele ortaya koydu. Takım olarak kenetlendik ve başarımızın devamı gelecek” dedi.