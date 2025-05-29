Pecaburi’de Renkli Öküz Yarışı Yapıldı

ÖKÜZ ARABASI YARIŞINDA HEYECAN

Peçaburi, 29 Mayıs – Tayland’ın Peçaburi eyaletinde çarşamba günü yapılan öküz arabası yarışı, heyecan dolu anlara tanıklık etti. Her sene hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak için düzenlenen bu yarış, bu yıl da göz alıcı görüntülere ev sahipliği yaptı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yarışlar sırasında katılımcılar, hem yeteneklerini sergiledi hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Görsel şölen, geleneksel kıyafetlerin yanı sıra, yarış sırasında sergilenen çeşitli etkinliklerle renklendi. Bu etkinlikler, yerel kültürün zenginliğini yansıtma fırsatı sağladı.