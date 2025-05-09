Pedallı Kano Alabora Oldu, Kurtarıldı

Olayın Detayları

Sapanca Gölü, Sakarya Serdivan ilçesinde, pedallı kanonun alabora olmasıyla suya düşen 3 kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Aşağıdereköy Mahallesi Tuzla Burnu mevkiinde gerçekleşen bu olayda, “yunus” olarak bilinen pedallı kanoda bulunan O.Z. ve U.A. suya düştü ve tehlike altına girdi.

Kurtarma Operasyonu

Durumun hemen bildirilmesi üzerine, bölgeye Jandarma Asayiş Bot timi yönlendirildi. Ekipler, gözden kaybolmak üzere olan kanoya tutunmaya çalışan 3 genci güvenli bir şekilde botlarına alarak sahile çıkardı.

Sağlık Durumu

Yapılan kontroller sonucunda, 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve ailelerine teslim edildi. Bu olay, hızlı bir müdahale sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldı.