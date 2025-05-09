Haberler

Pedallı Kano Alabora Oldu, Kurtarıldı

Olayın Detayları

Sapanca Gölü, Sakarya Serdivan ilçesinde, pedallı kanonun alabora olmasıyla suya düşen 3 kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Aşağıdereköy Mahallesi Tuzla Burnu mevkiinde gerçekleşen bu olayda, “yunus” olarak bilinen pedallı kanoda bulunan O.Z. ve U.A. suya düştü ve tehlike altına girdi.

Kurtarma Operasyonu

Durumun hemen bildirilmesi üzerine, bölgeye Jandarma Asayiş Bot timi yönlendirildi. Ekipler, gözden kaybolmak üzere olan kanoya tutunmaya çalışan 3 genci güvenli bir şekilde botlarına alarak sahile çıkardı.

Sağlık Durumu

Yapılan kontroller sonucunda, 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve ailelerine teslim edildi. Bu olay, hızlı bir müdahale sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Organlar Üç Kişiye Nakledilecek

Çanakkale'de beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki kişinin organları, ailesinin bağışıyla 3 hastaya nakledilmek üzere kullanılacak. Organ bağışının önemi vurgulandı.
Haberler

Futbolda Play-Off Maçları Sonuçlandı

Nesine 3. Lig play-off ikinci tur rövanş maçlarında Muşspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor tura yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.