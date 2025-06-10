Pedro Malheiro Alwasl FC’ye Transfer Oldu

PEDRO MALHEIRO’NUN TRANSFERİ ANLAŞMASI

Trabzonspor’un Portekizli savunma oyuncusu Pedro Malheiro’nun, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Alwasl FC’ye transferi konusunda anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun, Alwasl FC’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” denildi. Bu gelişme ile birlikte, Bordo-Mavili ekipte yeni sezon öncesi transfer dönemi hareketliliği başlamış oldu.

Pedro Malheiro, 2024-25 sezonunda gösterdiği performansla büyük ilgi topladı. 43 resmi maçta mücadele eden Malheiro, toplamda 6 gol ve 4 asistle ekip arkadaşlarına önemli katkılarda bulundu. Süper Lig’de 33 karşılaşmaya çıkarak 2 bin 922 dakika sahada kalan Malheiro, takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Gol yollarında etkili olmasının yanı sıra, savunmadaki performansıyla da öne çıktı.

Hücumda sağladığı katkının yanı sıra, savunmada da etkin bir rol oynayan Malheiro, maç başına ortalama 2,19 top çalma ve 1,20 top kapma istatistikleriyle takımına destek oldu. Hava toplarında da maç başına 0,43 başarı sağlayarak savunma direncine önemli katkılar sundu. Bu sezon toplamda 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören Malheiro, özellikle Süper Lig maçlarındaki yüksek mücadele gücü ve sahadaki temposuyla Trabzonspor’un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Sezon genelinde 3 bin 736 dakika sahada kalmayı başaran Portekizli oyuncunun, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’ndaki performansı da teknik ekip tarafından takdir topladı. Malheiro’nun Alwasl FC’ye transfer olması, Trabzonspor için önemli bir ayrılık olarak değerlendiriliyor.