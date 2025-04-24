Pedro Malheiro, Kupa Hedefimizdi Dedi

PEDRO MALHEIRO’DAN KUPA HEDEFİ

Trabzonsporlu futbolcu Pedro Malheiro, kupa finalinde en iyi performansı sergileyeceklerini ifade etti. “Bizim sezon boyunca hedefimiz bu olmuştu. Bizim için kupa önemli bir hedefti. Bunu da kazanabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor, Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale kaldı. Bordo-mavililer, finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

GALİBİYETLE FİNALE ULAŞMAK

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Malheiro, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. “Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugünde bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti bu turu çok istemişti. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum.” dedi. Malheiro, takımın hafta boyunca gösterdiği odaklanmaya da dikkat çekerek, “Çalışmamız ve birlikteliğimiz gerçekten çok iyiydi. Bugünde bunun sonucunu çok iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KUPA HEDEFİ DEVAM EDİYOR

Kupa hedeflerini vurgulayan Malheiro, “Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Finaller oynanılmaz, finaller kazanılır. Bizde bunun izinde yola çıkacağız. Finalleri kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir, orada en iyi mücadelemizi vermemiz gerekir” diye belirtti. Ayrıca, “Hedefimiz hem ligde iyi sonuçlar elde edebilmek hem de kupa finaline çıktığımızda bu kupayı alabilmek” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ANALİZİ

Malheiro, “Rakibimiz Galatasaray’ı analiz ederek işe başlayacağız” diyerek planlarından bahsetti. Ancak önlerinde Alanyaspor ile oynayacakları maç olduğunu belirtti. “Bu maç bizim için önemli olacak, çünkü ligde önemli bir reaksiyon göstermek istiyoruz. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz” dedi. Hedeflerinin maç maç ilerlemek olduğunu kaydederek, “Şu an öncelikli lig maçı oynayacağız. Alanyaspor maçının sonrasında diğer maçlarımızı oynayıp en iyi şekilde hazırlanarak kupa finaline çıkabilmek istiyoruz. Galatasaray ile ilk maçımızı oynadıktan sonra farklı bir havada da kupa finali oynayacağız” şeklinde konuştu.