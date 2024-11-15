“Pedro Malheiro: Takıma Yüzde 200 Katkı”

PEDRO MALHEIRO’NUN TAKIMA KATKISI

Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro, takımına katkı sağlamak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini belirtiyor. 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor dergisine vermiş olduğu röportajda, bordo mavili kulübün kendisine sunduğu teklifi duyduğunda tereddüt etmeden kabul ettiğini ifade etti.

KENDİMİ GELİŞTİRME HEDEFİ

Pedro Malheiro, “Her zaman takımıma yüzde 100’ümü vermeye çalışan biriyim. Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım. Sadece antrenmanlara değil, saha dışına da iyi odaklanmaya çalışıyorum, çünkü futbol sadece dört çizgi içerisinde oynanmıyor. Dinlenmenize, uykunuza, beslenmenize, salon çalışmalarınıza dikkat etmek zorundasınız. Bunlar küçük, ama günün sonunda fark yaratan detaylar. Bunlar futbolda başarılı olmak istiyorsanız yüzde 100’ünüzü değil yüzde 200’ünüzü vermeniz gereken konu” diyerek futbolun çok yönlü olduğunu vurguladı.

GOAL VE ASİST KATKI HEDEFİ

Fırtına’nın sağ beki, takımına daha fazla katkı sağlamak için öne çıkma ve gol ile asist katkısını artırma hedefine de dikkat çekiyor. Malheiro, bu yönüyle kendisini daha iyi bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor.