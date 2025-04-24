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Pedro Malherio, Kupa İçin Hedefteyiz

TRABZONSPOR FİNALE YÜKSELDİ

Trabzonspor’un oyuncusu Pedro Malherio, “Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugünde bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti bu turu çok istemiştik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum” sözleriyle finale yükselmelerinin önemine dikkat çekti. Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final maçında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Malherio, “Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugünde bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti bu turu çok istemiştik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HEDEF GALATASARAY İLE FİNAL

Malherio, “Hedefimiz kupa. Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. ‘Finaller oynanmaz finaller kazanılır’. Bizde bunun izinde yola çıkacağız. Finali kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir. Orayı çıkıp en iyi mücadelemizi vermeniz gerekir. Bizim sezon boyunca hedefimiz bu olmuştu. Bizim için kupa önemli bir hedefti. Bunu da kazanabileceğimizi düşünüyoruz” diyerek final hedeflerine dikkat çekti. Ayrıca Galatasaray’ı analiz edeceklerini ancak öncelikle iki gün sonra Alanyaspor ile iç sahada oynayacakları maçın önemini vurguladı. “Bu maç bizim için önemli olacak. Çünkü bu maçın dönüşünde ligde önemli bir reaksiyon göstermek istiyoruz. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz bu” şeklinde konuştu.

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