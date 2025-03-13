Pegasus 2025 Yurt Dışı Kampanyaları Başladı Mı?

KAMPANYALAR HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Pegasus Hava Yolları, düzenli olarak gerçekleştirdiği kampanyalarla yurt dışı uçuşlarına uygun fiyatlar sunmaya devam ediyor. Uygun bilet fiyatları arayan yolcular, Pegasus’un 2025 yılı kampanya tarihlerini ve ucuz bilet edinme yollarını araştırıyor. Peki, Pegasus 2025 kampanyaları ne zaman başlayacak? Yurt dışına en uygun bilet nasıl alınır? İşte, 2025 Pegasus kampanyalarıyla ilgili bilinmesi gerekenler.

ÖZEL İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN

Uygun fiyatlı uçak bileti fırsatlarını yakalamak isteyen yolcular, Pegasus’un 2025 yılı yurt dışı kampanyalarını yakından takip ediyor. Dubai, Avrupa ve birçok uluslararası destinasyona özel sunduğu indirimli bilet fırsatlarıyla Pegasus, belirli dönemlerde avantajlı fiyatlarla bilet satışlarını sürdürüyor.

GEÇMİŞ KAMPANYA BİLGİLERİ

Önceki kampanyalar kapsamında, 29-30 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulan biletlerle, 17 Şubat – 30 Haziran 2025 döneminde yurt dışına 11 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı sağlandı.