Pegasus, Genç Kadınlara Dijital Eğitim Desteği Sağlıyor

PEGASUS’UN SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI

Pegasus, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (STDV) ile birlikte 2018 yılından beri sürdürdüğü ‘Yarınlara Uçuyoruz’ sosyal sorumluluk programı çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan 330 depremzede genç kadına çeşitli eğitimler sunacak. Bu eğitimler, bilgisayar okuryazarlığı, dijital güvenlik, internet kullanımı ve kariyer rehberliği gibi konuları kapsıyor. Pegasus Hava Yolları, gençlerin potansiyelini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyor ve bu kapsamda Nirengi Derneği’nin deprem bölgesinde gerçekleştireceği ‘Teknolojide İlk Adım – Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi’ projesini destekliyor. Bu proje, deprem bölgesindeki genç kadınların umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Hatay Antakya’daki Nirengi Noktası yerleşkesine yakın 12 bin kişilik üç büyük konteyner alanda yaşayan 330 genç kadın bu fırsattan yararlanacak.

GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

‘Yarınlara Uçuyoruz’ programı, bugüne kadar yaklaşık 50 projeye destek vererek binlerce gencin hayatına dokundu. Pegasus, gençlerin hayalleri ve umutlarını geleceğe taşıma misyonunu üstleniyor. Program, yalnızca bir sosyal sorumluluk çalışması olmanın ötesinde, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği, cesaretlerini sergileyebileceği ve kendilerini ifade edebileceği uzun vadeli bir yol arkadaşlığını temsil ediyor. Çünkü gençler güçlendikçe, toplumun da güçleneceği düşünülüyor. Bu sebeple her yıl desteklenecek projeler, gençlerin güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirleniyor.

PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ

2024 yılı itibarıyla programa eklenen ‘Gençlik Yakası’ projesi, deprem sonrası zor koşullarla başa çıkmaya çalışan gençlerin psikososyal ihtiyaçlarına odaklanıyor. Bu proje kapsamında 100 gence gönüllü psikologlar ile bireysel ve grup terapileri sunuluyor. Ayrıca, Uluslararası Koçluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenen koçluk seansları sayesinde, toplamda 175 genç, kariyer planları ve kişisel gelişim alanlarında yeni bir yol haritası oluşturma şansı buluyor.