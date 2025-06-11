Pegasus Hava Yolları, 2025 BEST Award Aldı

Pegasus Hava Yolları’nın Uluslararası Başarısı

Pegasus Hava Yolları, dijitalleşen gelişim çözümleri ve kurumsal öğrenmeye gösterdiği değerle, dünya çapında önemli bir ödül olan 2025 BEST Award’a layık görüldü. Bu ödül, Pegasus’un sürekli gelişimi kurum kültürünün temeli olarak görmesinin bir yansıması ve dünyanın en prestijli öğrenme ve gelişim kuruluşlarından Association for Talent Development (ATD) tarafından veriliyor. Washington DC’de gerçekleştirilen ATD Uluslararası Konferansı’nda takdim edilen bu ödül, kurumun kurumsal öğrenmeye verdiği önemin yanı sıra dijital teknolojilerle desteklenmiş yenilikçi gelişim çözümlerinin uluslararası arenada ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Öğrenme Kültürü ve Yetenek Gelişimi

ATD BEST Ödülleri, organizasyonlar içinde öğrenme ve yetenek gelişiminin iş sonuçlarına doğrudan katkı sağladığı kurumları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Pegasus’un, dünya genelinden 57 kuruluşla birlikte bu özel listeye girmesi, “Sen Yeter ki Öğrenmek İste” felsefesiyle şekillenen güçlü öğrenme kültürü ve yetenek gelişimine odaklanan stratejik yaklaşımın bir göstergesi oldu. Şirket, çalışanlarının sürekli gelişimini kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak kabul ederek, dijital öğrenme platformları, kişiselleştirilmiş gelişim yolları ve liderlik programlarıyla desteklemeye devam ediyor.

Geleceği İnşa Etme Vizyonu

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur, bu uluslararası başarıya dair “İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırımı sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmenin en değerli yolu olarak görüyoruz. Şirket olarak, öğrenmeyi teşvik eden ve herkes için erişilebilir kılan bir kültür oluşturmak için uzun yıllardır kararlılıkla çalışıyoruz. ATD tarafından verilen BEST Award, bu çabanın ve inancın uluslararası alanda takdir edilmesinden duyduğumuz büyük gururun bir simgesidir.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.