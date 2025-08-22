Pegasus Hava Yolları, 8 Ödül Kazandı

PEGASUS HAVA YOLLARI’NIN ÖDÜLLERİ

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları uygulamaları alanında önemli bir başarı göstererek, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards’ta toplamda 6 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz ödül kazandı. Şirket, işe alım, işveren markası, yetenek yönetimi, aday ve çalışan deneyimi ile öğrenme ve gelişim programlarındaki başarılarıyla, bu prestijli ödüllerde beş farklı kategoride öne çıktı.

İŞE ALIM VE İŞVEREN MARKASI BAŞARILARI

Pegasus, Kabin Memuru İşe Alım Programı Cabin Crew Career Check ile ‘En İyi İşe Alım İletişimi ve İşveren Markası Programı’ kategorisinde Altın, buna ek olarak ‘En İyi Aday Deneyimi’ kategorisinde Bronz ödül kazandı. Ayrıca, şirketin staj programı JumpSeat, ‘En İyi Stajyer Seçme ve Oryantasyon Programı’ kategorisinde Altın ödül alırken, genç yetenek programı GoYoung ise ‘En İyi Özgün veya Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı’ kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ BAŞARILAR

Pegasus Akademi, GoLead liderlik gelişim programıyla ‘En İyi Karma Öğrenme Programı Uygulaması’ kategorisinde, GoAhead liderlik gelişim programıyla da ‘En İyi Öğrenme Programı Sonuçları’ kategorisinde iki Altın ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yetenek Yönetimi ve Çalışan Deneyimi alanında da, “En İyi Yetenek Yönetimi Stratejisi” ve “En İyi Çalışan Deneyimi” kategorilerinde iki Altın ödül alarak oldukça önemli bir başarı elde etti.

KÜRESEL BAŞARI VE GELECEK VİZYONU

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur, “Dünyadaki en başarılı insan kaynakları uygulamalarının yarıştığı bir ortamda kazanılan bu ödüller, Pegasus’un çalışanlarına ve adaylarına sunduğu değerin uluslararası arenada güçlü bir şekilde kabul gördüğünü gösteriyor. Daha önce elde ettiğimiz başarıların devamı niteliğindeki kazandığımız bu ödüller, Pegasus’un yalnızca bir işveren olarak değil, aynı zamanda çalışanlarının gelişimine değer katan, adaylar için ilham veren bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Yenilikçi programlarımızla yetenekleri Pegasus’a çekmeye, gelişimlerine yatırım yapmaya ve sektörün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz” dedi.