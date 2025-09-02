Haberler

Pegasus Hava Yolları, Hatay Seferlerini Başlattı

PEGASUS HAVA YOLLARI HATAY SEFERLERİNİ YENİDEN BAŞLATTI

Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası inşa edilen yeni piste, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirerek Hatay seferlerini yeniden başlatmış durumda. Şirket, filosunu geliştirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Hatay uçuşları 1 Eylül itibarıyla tekrar başladı. Deprem sonrası hasar görmüş havalimanında, yeni piste uçuş yapan ilk hava yolu, Cumhuriyet uçağıyla Pegasus olduğu ifade ediliyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN-HATAY UÇUŞLARI HER GÜN YAPILACAK

Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay uçuşları yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez düzenleniyor. Bunun yanı sıra, Ercan-Hatay hattında da haftada 4 sefer yapılacak. Hatay uçuşlarının tekrar başlamasıyla birlikte, Pegasus Hava Yolları, Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Haberler

Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.