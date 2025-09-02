Pegasus Hava Yolları, Hatay Seferlerini Başlattı

PEGASUS HAVA YOLLARI HATAY SEFERLERİNİ YENİDEN BAŞLATTI

Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası inşa edilen yeni piste, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirerek Hatay seferlerini yeniden başlatmış durumda. Şirket, filosunu geliştirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Hatay uçuşları 1 Eylül itibarıyla tekrar başladı. Deprem sonrası hasar görmüş havalimanında, yeni piste uçuş yapan ilk hava yolu, Cumhuriyet uçağıyla Pegasus olduğu ifade ediliyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN-HATAY UÇUŞLARI HER GÜN YAPILACAK

Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay uçuşları yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez düzenleniyor. Bunun yanı sıra, Ercan-Hatay hattında da haftada 4 sefer yapılacak. Hatay uçuşlarının tekrar başlamasıyla birlikte, Pegasus Hava Yolları, Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirmiş oldu.