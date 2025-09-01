Pegasus Hava Yolları, Hatay seferlerini başlattı

PEGASUS HAVA YOLLARI YENİ PİSTTE İLK UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından inşa edilen yeni piste ilk uçuşunu bugün gerçekleştirerek Hatay seferlerini tekrar başlattığını açıkladı. Şirket, yeni piste uçuş yapan ilk havayolu olduğunu bildirdi.

HATAY UÇUŞLARINA YENİ BAŞLANGIÇ

Şirketten gelen bilgilere göre, “Filosunu yeni yatırımlarla güçlendirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, Hatay uçuşlarını 1 Eylül itibarıyla yeniden başlattı.” Depremden etkilenen havalimanında yapılan yeni piste uçuş gerçekleştiren ilk hava yolu olarak Cumhuriyet uçağıyla Pegasus öne çıktı.

DÜZENLİ UÇUŞ SEFERLERİ

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen–Hatay seferlerini yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez gerçekleştiriyor. Ayrıca, Ercan–Hatay hattında haftada 4 uçuş yapma planı bulunduğu belirtildi. “Hatay uçuşlarının yeniden başlamasıyla Pegasus, Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirdi.”