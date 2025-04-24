Pegasus, İstanbul İç Hat Fiyatlarını Duyurdu

İSTANBUL’DA DEPREM NEDENİYLE YENİ BİLET FİYATLARI

Pegasus Hava Yolları, İstanbul’da yaşanan depremler sebebiyle İstanbul’dan çıkan ve İstanbul’a inen tüm iç hat seferlerinin bilet tavan fiyatının, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle 25 Nisan Cuma gününe kadar olan tüm iç hat seferlerinde tavan bilet fiyatının 1750 lira olarak sabit olduğu hatırlatıldı.

SEYAHAT PLANI DEĞİŞENLER İÇİN YENİ HAKLAR

Açıklamada, “30 Nisan’a kadar olan seferlerimizde ise tavan bilet fiyatımızı 2850 TL olarak sabitledik” ifadesine yer verildi. Ayrıca, seyahat planlarında değişiklik olan misafirler için bilet işlemlerinde ek haklar sunulduğu belirtiliyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü sonuna kadar İstanbul’a gidiş-dönüş tüm iç hat seferlerinde bileti olan yolcular, ücretsiz açığa alma işlemleri veya bir hafta içinde ücretsiz değişiklik yapma imkanına sahip olacak.