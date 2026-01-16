Pegasus’tan Ailelere Özel Ücretsiz Çocuk Bileti Kampanyası

Pegasus Hava Yolları, çocuklu ailelere yönelik yeni kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, 15–18 Ocak 2026 tarihleri arasında bilet satın alan yolcular, belirlenen uçuş dönemlerinde çocuk biletlerini ücretsiz temin edebilecek. Kampanyadan yararlanmak için 15 Ocak 2026 saat 09.30 ile 18 Ocak 2026 saat 23.59 arasında biletleme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu tarihlerde alınan biletler, 1 Şubat 2026 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde çocuk yolcular için ek ücret talep etmeyecek.

KAMPANYA ŞARTLARI

Verilen bilgide, bu kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyelerinin yararlanabileceği bildirildi. Henüz üye olmayan yolcular, ücretsiz olarak BolBol üyeliği oluşturarak kampanyadan faydalanabilirler. Kampanya kapsamında, 2–12 yaş arasındaki çocukların, 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı üyelik tanımlanması durumunda ücretsiz bilet hakkı bulabileceği belirtildi. Biletlerin, çocuğun bağlı olduğu BolBol üyeliğiyle eşleştirilmiş telefon numarası üzerinden alınması gerektiği vurgulandı. Yetişkin bileti ile yapılan tek yön veya gidiş-dönüş rezervasyonlarında, en fazla iki çocuk için hediye bilet seçeneği sunulmakta.

GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Pegasus’un açıklamasına göre, kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İsviçre yönünden Türkiye’ye düzenlenen gidiş-dönüş uçuşlarında geçerli olacak. Bu hatlarda seyahat eden BolBol üyeleri, satın aldıkları yetişkin biletine bağlı olarak iki çocuğa kadar ücretsiz uçuş hakkı kazanacak. Ücretsiz çocuk biletleri Light Paket kapsamında düzenlenecek, ayrıca koltuk seçimi, yemek ve bagaj gibi Light Paket dışındaki ek hizmetler farklı ücretlerden karşılanacak. Kampanyadan yararlanmak için yalnızca www.flypgs.com üzerindeki web sitesi ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiren bilet alımları geçerli olacak. Ödeme işlemi sırasında kampanya seçeneğinin işaretlenmesiyle çocuk biletleri toplam tutara 0 TL olarak yansıtılacak.