Pegasus, UC Berkeley ile Yenilikçi Ortaklık Kuruyor

PEGASUS’UN GELECEK VİZYONU

Pegasus, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley (UC Berkeley) ile gerçekleştirilen ortaklık ile gelecekteki hava yolu deneyimini bugünden inşa etmeye ve sektördeki yenilikçi sıçramalarla liderliği ele almayı hedefliyor. Pegasus Hava Yolları, yenilikçilik, sürdürülebilir büyüme ve küresel ölçekte rekabetçiliğin önemli unsurlarından biri haline gelen üniversitelerle iş birliği yapıyor. Bu bakış açısının bir parçası olarak, Silikon Vadisi’nde kurulan ve şirketin inovasyon gündemini şekillendiren Pegasus Innovation Lab, UC Berkeley’nin bilgi birikiminden ve araştırma kapasitesinden faydalanarak yeni bir aşamaya geçmeyi amaçlıyor.

İNOVAÇİYON VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Bu ortaklık, sektöre yön verecek, veri odaklı ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran, ayrıca operasyonel verimliliği artıracak yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada belirtiliyor: “Bu ortaklık, şirketin inovasyon vizyonunu uluslararası ölçekte pekiştirirken; UC Berkeley’nin akademik birikimi ile Pegasus Innovation Lab’in uygulama odaklı teknoloji liderliğini bir araya getiriyor.” İş birliği çerçevesinde, UC Berkeley’nin dünyaca ünlü araştırma merkezlerinden Haas School of Business’ın akademik gücü, Pegasus’un sektörel deneyimi ile birleştiriliyor. Bu sayede operasyonel verimlilik, uçuş güvenliği ve yapay zeka temelli veri odaklı inovasyon alanında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

AKADEMİK İÇGÖRÜLERİN OPERASYONEL ALANA TAŞINMASI

Pegasus, bu iş birliği ile akademik içgörüleri operasyonel sahaya aktararak yeni nesil iş modellerinin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. İki kurumun ortakluğu, hava yolu sektöründe inovatif bir yaklaşımı temsil ederken, aynı zamanda geleceğin hava yolu deneyiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.