Pegasus Uçağında Yolcu Saldırısı Yaşandı

OLAYIN GÜNDEMİ

Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen’den Londra Stansted’e gitmek üzere yolcu alımını tamamladı. Uçakta bir yolcu, aniden bağırmaya başladıktan sonra kendisini engellemeye çalışan diğer yolculara saldırdı.

PİLOTUN MÜDAHALESİ

Saldırgan yolcu etkisiz hale getirilirken, kabin ekibi durumu hemen pilot ile paylaştı. Uçağın pilotu, hava trafik kontrolörüyle iletişime geçerek “Polise ihtiyacımız var uçakta kavga var” diyerek durumu bildirdi. Pilot ve kule arasındaki konuşmalar kayıtlara alındı.

GEÇİKME DURUMU

Olay sonrasında polis ekipleri, saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi. Bu olay nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi, 1 saat 23 dakika gecikme yaşadı.