Pegasus’un Sabiha Gökçen-Bodrum Seferine Yıldırım İsabet Etti. CB Bulutları Nedeniyle Dalaman’a Yönlendirildi. Teknik Sorun Yaşanmadı

PEGASUS UÇAĞINA YILDIRIM İSABET ETTİ

Bodrum Milas Havalimanı’na iniş yapamayan Pegasus Havayolları’na ait Sabiha Gökçen-Bodrum seferini gerçekleştiren uçağa yıldırım düştü. Ege Bölgesi’nde etkili olan şiddetli hava koşulları ve Kümülonimbus (CB) bulutları, uçuş operasyonlarını aksatıyor.

DALAMAN HAVALİMANI’NA YÖNLENDİRİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle Bodrum’a iniş yapamayan uçak, alternatif havalimanı olarak Dalaman Havalimanı’na yönlendirildi. Uçak, Dalaman’a sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Hava koşullarının düzelmesinin ardından Bodrum’a gitmek için yeniden havalanan uçağa bu sefer sırasında yıldırım isabet etti.

UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE BODRUM’A İNDİ

Yıldırım çarpmasına rağmen uçak, herhangi bir sorun yaşamadan Bodrum Havalimanı’na inişini tamamladı. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemelerde uçakta herhangi bir arızaya rastlanmadı. Uçuş güvenliği protokolleri gereği yapılan kontrollerde sorun tespit edilmedi.