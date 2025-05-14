Pegasus Ve UC Berkeley İşbirliği Gerçekleşti

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER İÇİN İŞBİRLİĞİ

Pegasus ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley (UC Berkeley), operasyonel verimliliği artıran yenilikçi çözümler geliştirmek için önemli bir işbirliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre, işbirliği Pegasus’un Silikon Vadisi’nde kurduğu Pegasus Innovation Lab aracılığıyla yürütülecek. Bu işbirliği, UC Berkeley ile akademik bilgi ve teknolojik uygulamaları birleştirerek, havacılık sektöründe inovasyon odaklı bir dönüşüm sağlama hedefliyor. Yeni dönem yapay zeka destekli veri analizlerinden yararlanılarak, uçuş güvenliği, operasyonel süreçlerin dijitalleşmesi ve sürdürülebilir verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Bu işbirliği, Pegasus’un uluslararası düzeydeki inovasyon vizyonunu güçlendirirken, UC Berkeley’nin akademik kapasitesiyle teknoloji odaklı çözümler geliştirilmesine katkıda bulunacak.

SEYAHAT DENEYİMİ PROJELERİ

UC Berkeley’in MBA öğrencileri ile gerçekleştirilecek “Kolay Seyahat Deneyimi” projesi ile uçtan uca self servis seyahat çözümleri, dijital havacılık uygulamaları ve yolcu odaklı hizmet tasarımları geliştirilmesi planlanıyor. Pegasus, akademik dünyadaki yaratıcı yaklaşımları operasyonel ihtiyaçlarla birleştirerek, havacılıkta yolcu deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu proje, dijital dönüşümün hızlandırılması ve sektöre örnek teşkil edecek uygulamaların ortaya konmasını amaçlıyor.

İNOVASYON FİKİR MARATONU

UC Berkeley işbirliğiyle düzenlenecek İnovasyon Fikir Maratonu sırasında, yapay zeka destekli misafir deneyimi ve operasyonel süreçlerde dijitalleşmeye yönelik yaratıcı çözümler üretilmesi bekleniyor. Ortaya çıkacak fikirlerin, Pegasus’un teknoloji stratejilerine katkı sağlaması ve genel sektörde örnek oluşturması hedefleniyor. Ayrıca, Pegasus çalışanları için yapay zeka ve veri analitiği alanlarında düzenlenecek eğitim programları ile teknik bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve veri temelli karar alma kültürünün kurumsallaşması amaçlanıyor.

STRATEJİK VİZYON

Pegasus’un UC Berkeley ile gerçekleştirdiği işbirliği, yalnızca bir proje ortaklığı olarak görülmüyor; aynı zamanda bilgi paylaşımı, ortak akıl ve yetenek gelişimini esas alan uzun vadeli bir üniversite-sanayi işbirliği modeli ile şekillenen stratejik bir vizyon olarak konumlanıyor. Bu kapsamda, şirket havacılık sektöründe sürdürülebilir bir etki yaratmayı ve geleceğin hava yolu deneyimini bugünden oluşturmayı hedefliyor.