Pehlivan, Fenerbahçe-Benfica Maçını Değerlendirdi

SPOR YORUMCUSU ALP PEHLİVAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Spor yorumcusu Alp Pehlivan, Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasını yorumladı. “Fenerbahçe, Benfica rövanşından galip ayrılabilir çünkü önceki maçın planı bambaşka, bu maçın planı bambaşka olacaktır” diyen Pehlivan, her iki takımın da farklı stratejilerle sahaya çıkacağını vurguladı. Pehlivan, Benfica’nın çift santraforla sahaya çıkması durumunda Jose Mourinho’nun alacağı önlemlerin değişebileceğini belirtti. “İçinde çok değişkenlik gösterecek bir taktik anlayışıyla çıkacak iki takım izleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin Feyenoord maçındaki tempolu oyununu Benfica karşısına da aktarabileceğini söyledi.

TAAKTİK MÜCADELE VURGUSU

Alp Pehlivan, Benfica rövanşının teknik direktörler açısından önemli bir taktik savaşına dönüşeceğini ifade ederek, “İki teknik adam için de bu maç bir satranç maçı gibi olacak” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin skoru koruyabilecek bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Pehlivan, “Ancak Mourinho’nun zamanında ve doğru hamleleri yapması gerekiyor” mesajını verdi. Kadıköy’deki önceki maçta Benfica’nın 10 kişi kaldığı dakikalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Pehlivan, “Rakibin 10 kişi kaldığı dakikalarda hâlâ kalabalık bir savunma hattı ve 3 stoper ile oynamamız bence çok manidardı” diyerek Mourinho’nun taktik yaklaşımını eleştirdi.

RÖVANŞIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Pehlivan, “Fenerbahçe kendi evinde Benfica’ya karşı bir gol bulmuş olsaydı şu anda çok farklı şeyler konuşuyor olurduk” diyerek rövanşın önemine dikkat çekti. Bu söylemi, maçı kazanma hedefinin artışına ve alınacak sonuçların değeri üzerine bir vurgu yaptı. Fenerbahçe’nin bu kritik müsabakada nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.