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Pehlivan Olmak İçin 15 Kilo Aldım

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PROJENİN BAŞLAMASI ÖNCESİNDEKİ SÜREÇ

Kümbetlioğlu, “Bu projeye başlamadan önce 10 kilo vermiştim. Ancak rolüm için yeniden kilo almam gerekiyordu. 15 kilo aldım. Hem sporla hem de beslenmemi artırarak… Yağlı güreşçiler çok fazla yemek tüketiyor çünkü yaptıkları spor çok ağır. Bu süreç beni zorladı ama çekimlerde güreştiğimiz gerçek başpehlivanların olumlu yorumları beni motive etti” dedi.

ÖZEL EĞİTİM ALMA SÜRECİ

Oyuncu, iki ayrı hocadan 1.5 ay boyunca özel eğitim aldığını söyledi. Kümbetlioğlu, kispetin giyilmesinin de zor olduğunu belirtti: “O süreç hem acılı hem de komik bir deneyim oldu. Zamanla alıştık tabii.”

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