Pehlivan, Tutuklandı Ve İfadesini Reddetti

MEHMET PEHLİVAN’IN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu’nun avukatı, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iki şüphelinin verdiği ifadeler sebebiyle gözaltına alındı.

GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA

Gözaltına alınan Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmadığı için savcılıkta ifade vermeyi reddetti. Mahkeme, Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına hükmetti. Pehlivan, 27 Mart’ta da “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gözaltına alınmış, bir gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Pehlivan, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.