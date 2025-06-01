Pehlivanköy’de Aga Mısır Denemeleri Başladı

PEHLİVANKÖY’DE MISIR DENEME ALANI AÇILDI

Pehlivanköy ilçesinde “Aga” mısır çeşidi için yeni bir deneme alanı oluşturuldu. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Aga” mısır çeşidi, bu demonstrasyon alanına ekildi. Silajlık mısır çeşidinin bölgedeki iklim koşulları ve toprak yapısı ile uyumu test ediliyor.

EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ İLE VERİM BELİRLENECEK

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, deneme alanındaki ekim çalışmalarını yakından takip ediyor. Doğan, bu çalışmalar çerçevesinde “Aga” silajlık mısır çeşidinin bölgedeki verimliliğinin ortaya çıkarılacağını kaydetti. Hasat sonrasında elde edilen sonuçların üreticiler ile paylaşılacağını belirten Doğan, mısır çeşidinden iyi verim alınacağına inandığını ifade etti.