Pehlivanköy’de Spor Tesisi Açıldı

PEHLİVANKÖY SPOR TESİSİ AÇILDI

Pehlivanköy’de, yenileme çalışmaları tamamlanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ve protokol üyeleri ile muhtarlar katıldı. Yıldız, spor tesisinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, tesisin gençlerin spor alanında başarılı bir şekilde yetişmesine olanak sağladığını belirtti. Konuşmasının ardından, tesisteki halı sahada ilk spor müsabakası gerçekleştirildi.

OKUL ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okulları ziyaret ederek yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Ziyaret ettiği okullar arasında Adalet Erez İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Vize Anadolu Lisesi bulunuyor. Okullardaki çalışmaları yerinde inceleyen Akdemir, yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Ayrıca, öğrencilerin çağın gerekliliklerine uygun, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim almasının en önemli hedeflerden biri olduğunu söyledi.