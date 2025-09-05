Peipah Tayfunu, Japonya’da Hasar Yaratıyor

PEIPAH TAYFUNU’NUN YARATTIĞI ZARAR

Japonya’da etkili olan Peipah Tayfunu, neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlarla birçok bölgede maddi kayıplara yol açtı. En az 14 bin 450 hanede elektrik kesintileri yaşanırken, bazı tren seferlerinde de aksaklıklar meydana geldi. Yaz mevsiminin başından bu yana aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya, bu kez Peipah Tayfunu ile karşı karşıya kaldı. Tayfun hayatı olumsuz etkileyerek farklı kesimlerde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar getirdi.

MADDE HASARLARI VE YARALILAR

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, Shizuoka, Miyazaki, İbaraki, Aichi ve Ehime eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede maddi hasar oluştu. Uçan çatılar ve kırılan camlar nedeniyle bazı sakinlerin hafif yaralanmalar yaşadığı bildirildi. Shizuoka eyaletinde 12 bin 760, Aichi eyaletinde bin 340 ve Gifu eyaletinde 350 hanelik elektrik kesintisi kaydedildi. Ayrıca, yerel tren hatlarındaki birçok seferde aksamalar yaşandı.

TAYFUNUN İLERLEYİŞİ VE UYARILAR

Peipah Tayfunu’nun etkilerini sürdüreceği, bu gece itibarıyla Tokai bölgesinin kıyılarından Kanto bölgesinin açıklarına doğru ilerlemesinin beklendiği Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından açıklandı. Ajans, riskli bölgelerde yaşayanları sel baskını ve toprak kayması riski konusunda hazırlıklı olmaya çağırdı.