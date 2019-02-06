Peker: Akşener cinayet sonrası beni aradı

Sedat Peker, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile gizli bir görüşme yaptıklarını öne sürdü.

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker, 1997 yılında işlenen barmen cinayeti sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile gizli bir görüşme yaptıklarını öne sürdü.

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Parti başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997’de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı’yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Peker, şöyle devam etti:

— “Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit’teki Welborn Otel’de Gürkan Turizm’in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda, birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır.

SPUTNİK