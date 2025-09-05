Peker, Fenerbahçe İçin Sürpriz Aday

KİŞİSEL BİLGİLERİ VE KÖKENİ

Fenerbahçe yönetim kadrosunda dikkat çeken adaylardan biri olarak öne çıkan Özgür Peker, Abdullah Kiğılı’nın Ali Koç’a verdiği destek ile birlikte merak uyandırdı. Türkiye’nin önemli inşaat firmalarından biri olan Pekerler İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Peker, Bitlis kökenli bir aileye dayanıyor. İş yaşamını şekillendirdiği Ankara’da büyüdü ve son zamanlarda İzmir’deki projeleriyle sıkça gündeme geliyor. Pekerler İnşaat’ın 2,2 milyar lira değerindeki Alsancak yatırımı, onun vizyonunu ortaya koyan en önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

EĞİTİM VE KARİYER GİBİ GELİŞMELER

1981 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen Özgür Peker, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olacak. 1991’de ailesiyle birlikte Ankara’ya taşınarak eğitimine burada devam etti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Newford Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2000’li yıllarda aile şirketi Pekerler İnşaat’ta görev almaya başlayan Peker, farklı departmanlarda bulundurarak işin tüm süreçlerini öğrenme fırsatı buldu. 2017’de babası Maşallah Peker’den devraldığı yönetim kurulu başkanlığı görevini hala sürdürüyor.

AİLE HAYATI VE BİLGİLERİ

Evli ve iki çocuk babası olan Peker, iş hayatında disiplinli ve vizyoner duruşuyla tanınıyor. Bitlisli iş insanı Özgür Peker’in servetinin 3 milyar Türk Lirası’nın üzerinde olduğu iddia ediliyor. Bu rakam, onu Türkiye’nin en zenginleri arasında gösteriyor. Peker’in Fenerbahçe yönetimine katılması durumunda kulübe güçlü bir finansal katkı sunması bekleniyor. Bu olası destek, sarı-lacivertli camianın gelecekteki hedefleri açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.