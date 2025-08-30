Pekin’de Resepsiyon Düzenlendi, TSK Gününde

RESEPSİYONUN DÜZENLENMESİ

Çin’in başkenti Pekin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla bir resepsiyon gerçekleştirildi. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşesi Albay Kaan Gülerce’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, büyükelçilik rezidansında yapıldı. Resepsiyonda, Çin Halk Cumhuriyeti’ni temsil eden Tümgeneral Çin Baolu ve çeşitli ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe yer aldı. Türk ve Çin milli marşlarının okunması ile başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı davetlilere iletildi.

BÜYÜKELÇİ ÜNAL’IN AÇIKLAMALARI

Büyükelçi Ünal, konuşmasında Türkiye’nin 1922’de işgalci güçlere karşı kazandığı zaferden bu yana, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin rehberliğinde ilerlediğini belirtti. Ünal, günümüzde savunma alanında kendine yeterliliğe ve etkin caydırıcılığa büyük önem verdiğini ifade etti. Türk savunma sanayi kapasitesinin önemli bir seviyeye ulaştığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Çelik Kubbe” hava savunma sisteminin bu durumun bir örneği olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin sorunlu bir coğrafyada uluslararası terörizmle mücadele için millî savunma sanayisinden sağladığı faydalara dikkat çekti. Ayrıca, Türk savunma sanayi ürünlerinin uluslararası alanda artan ilgisine vurgu yaparak, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda imzalanan 270 anlaşmanın toplam bedelinin 9 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Bugün sağlanan yerli ve milli savunma imkanlarının, Kurtuluş Savaşı dönemi ile kıyaslandığında çok daha ileri bir noktada olduğunu ifade etti.

ASKERİ ATAŞE GÜLERCE’İN GÖRÜŞLERİ

Askeri Ataşe Gülerce ise yaptığı konuşmada, Türk ulusunun bağımsızlığa olan bağlılığının bir sembolü olan 30 Ağustos Zaferi’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine sürekli güç ve ilham verdiğini ifade etti. “Özgürlük ve bağımsızlığı karakter olarak benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin istikrarına yaptığı katkıyla küresel barışın en önemli dayanaklarından biridir.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin insansız kara, hava ve deniz araçları, helikopterler, silahlar ve akıllı mühimmatlardan hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine kadar birçok alanda ihtiyaç duyduğu teknolojileri yerli olarak üreterek çok sayıda ülkeye ihraç ettiğine dikkat çekti. “Savunma sanayisi dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı temelinde geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, bu alandaki kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnun olacaktır.” sözlerini ekledi. Gülerce, Türkiye ile Çin arasındaki savunma alanında işbirliğinin gelecekte ikili ve çok taraflı olarak gelişmesini beklediklerini ifade etti.