Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

ÇİN’DE DÜNYA İNSANSI ROBOT OYUNLARI DEVAM EDİYOR

Çin’in başkenti Pekin, insansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarındaki yeteneklerini gösterdiği Dünya İnsansı Robot Oyunları’nı (WHRG) ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan bu önemli etkinlikte, ikinci günde robotlar 100 metre koşu, 100 metre engelli koşu, 3’e 3 ve 5’e 5 futbol maçları, kick boks karşılaşmaları ve artistik jimnastik finalleri gibi birçok branşta yarıştı. Bunun yanı sıra, robotlar pratik etkinliklerini test eden senaryo müsabakalarında da becerilerini ortaya koydu.

ROBOTLAR FARKLI SENARYOLARDA YETENEK GÖSTERİYOR

Müsabakalar arasında, robotların bir otel odasını temizlediği otel senaryosu ve hastanede reçetede yazılı ilaçları bulup topladığı senaryo etkinlikleri de yer aldı. Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle düzenlenen bu etkinliğe, ABD, Almanya, Japonya ve Malezya’nın yanı sıra toplamda 15 ülkeden 280 ekip katılıyor. Etkinlikte 500’den fazla insansı robot, robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve robot kulüplerinin destekleriyle yarışıyor.

SPOR VE PERFORMANS ALANLARINDA REKABET

Yarışmalar, insansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemek amacı taşıyor. Robotlar, atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarıyla birlikte performans ve senaryo dalında da mücadele ediyor. Performans alanında solo ve grup dans gösterileri sergilenirken, senaryo mücadelesinde ise malzeme kullanma, sınıflama, düzenleme ve temizleme hizmetleri gibi etkinlikler yapılıyor. WHRG etkinliği yarın sona erecek.