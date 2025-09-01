Pekin’de Şi Ve Putin Buluştu

ÇİN’İN DİPLOMATİK ETKİNLİKLERİ

Bu hafta Çin, iki önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaparak küresel diplomasi ve güvenlik alanındaki etkisini artırmayı amaçladı. Tianjin’de başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi, Pekin’de gerçekleştirilecek askeri geçit töreni ile devam edecek. Bu etkinlikler, Çin ve Rusya’nın Batı’ya karşı birliktelik sergilemesine zemin oluşturdu. ŞİÖ zirvesi, Pazartesi günü Tianjin limanında başladı ve Çarşamba günü Pekin’deki dev askeri törenle sonlanacak. 2001’de kurulan bu örgüt, zaman içerisinde Hindistan, İran, Pakistan ve Belarus gibi ülkeleri de bünyesine katarak genişledi. Afganistan ve Moğolistan gözlemci statüsünde bulunurken, Türkiye, Mısır, Malezya ve Vietnam gibi ülkeler “diyalog partneri” olarak yer alıyor.

Şİ JİNPİNG’İN VURGULARI

Tianjin’de gerçekleştirilen iki günlük zirvenin odak noktası Şi Jinping’in yapacağı konuşmaydı. CNN International’a göre, Pekin ve Moskova’nın işbirliği içerisinde bulunduğu bu organizasyon, Batı’ya karşı çok kutuplu bir güç dengesi kurma çabalarına sahne oldu. Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli liderler katıldı. Şi, örgüt üyelerine bu yıl için toplamda 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) hibe yapma ve 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar dolar) kredi sağlama taahhüdünde bulundu. Ayrıca, güvenlik ve ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla “ŞİÖ Kalkınma Bankası” kurulması çağrısında bulundu. ABD’yi doğrudan belirtmeden “hegemonya,” “Soğuk Savaş zihniyeti” ve “zorbalık” politikalarına karşı duracakları mesajını veren Şi, “daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi” oluşturma gereğini vurguladı.

BATI İLE GERİLİM ORTAMINDA ZİRVE

Zirve, ABD–Çin ve ABD–Hindistan gerilimlerinin gölgesinde gerçekleşti. Eski Trump yönetimi, Çin’in Rusya’dan enerji alımlarını ve ticaret ilişkilerini bahane ederek yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu. Hindistan’a uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisi, Yeni Delhi ile Washington arasında gerilimi artırdı. Financial Times’a göre bu gelişmeler, Çin ve Rusya’nın ekonomik ve diplomatik ortaklıklarını daha belirgin hale getiriyor. İki ülke, Batı’nın yaptırım baskılarına karşı ortak hareket etme iradesini sergiliyor. Ayrıca, Ukrayna’daki savaş da etkin gündem maddelerinden biri oldu. Putin, bu durumu Batı’nın kışkırtması olarak tanımlarken, Çin diplomatik destek vererek ve enerji ile ticaret yollarını açarak Rusya’nın ekonomik dayanıklılığını artırdı. Bu durum, Şi ve Putin’in birlikte hareket ederek Batı’ya karşı çok kutuplu bir alternatif oluşturmaya yönelik mesajını pekiştiriyor.