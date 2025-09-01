Pekin’deki Buluşma: Putin Ve Şi, Birlikte

ÇİN’İN KÜRESEL DİPLOMASİ ADIMLARI

Çin, bu hafta gerçekleştirdiği iki önemli uluslararası etkinlikle küresel diplomasi ve güvenlik alanında etkisini artırma amacı taşıyor. Tianjin’de başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi ve Pekin’deki askeri geçit töreni, Çin ve Rusya’nın Batı’ya karşı ortak duruşunu pekiştiriyor. Pazartesi günü Tianjin liman kentinde başlayan zirve, Çarşamba günü Pekin’de yapılacak büyük askeri törenle sonuçlanacak. 2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kurulan ŞİÖ, geçen yıllar içinde Hindistan, İran, Pakistan ve Belarus’un katılımıyla genişleme göstermiştir. Afganistan ve Moğolistan bu örgütte gözlemci statüsünde bulunurken, Türkiye, Mısır, Malezya ve Vietnam gibi ülkeler de “diyalog partneri” olarak yer alıyor.

Şİ’NİN VURGULARI VE HİBE TAHAHÜDÜ

Tianjin’deki iki günlük ŞİÖ zirvesinin odak noktası, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in yaptığı konuşmaydı. Pekin ve Moskova’nın işbirliğiyle yürütülen bu organizasyon, CNN International’a göre Batı’ya karşı çok kutuplu bir güç dengesi oluşturma çabası içinde oldu. Zirveye katılan liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor. Şi, toplantıda örgüt üyelerine bu yıl için 2 milyar yuan (280 milyon dolar) hibe ve 10 milyar yuan (1,4 milyar dolar) kredi sözü verdi. Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliğini artırmak üzere “ŞİÖ Kalkınma Bankası”nın bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Şi, “hegemonya”, “Soğuk Savaş zihniyeti” ve “zorbalık” politikalarına karşı çıkacaklarını belirtirken, “daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi” kurulması gerektiğini ifade etti. Putin de benzer bir şekilde, Avrasya’da Batı ittifaklarına alternatif olarak “yeni bir güvenlik sistemi” inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Artık Avro-Atlantik merkezli modellerin yerine, çok daha geniş bir ülke grubunun çıkarlarını göz önünde bulunduran bir sistem inşa etmenin zamanı” şeklinde konuştu.

Zirve, ABD-Çin ve ABD-Hindistan ilişkilerindeki gerilimin gölgesinde gerçekleşti. Trump yönetimi, Çin’in Rusya’dan enerji alımlarını ve Moskova ile yürüttüğü ticareti bahane ederek yeni yaptırımlar tehdidinde bulunuyor. Aynı şekilde Hindistan’a uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisi de Yeni Delhi-Washington ilişkilerinde gerginlik yarattı. Financial Times’a göre bu durum, Çin ve Rusya’nın ekonomik ve diplomatik işbirliğini daha belirgin hale getiriyor. İki ülke, Batı’nın yaptırım baskılarına karşı birlikte hareket etme kararlılığını gösteriyor. Ukrayna’daki savaş da bu bağlamda önemli bir gündem maddesi haline geldi. Putin, bu krizi Batı’nın kışkırtması olarak değerlendirirken, Çin, hem diplomatik olarak Moskova’yı destekliyor hem de enerji ve ticaret kanalları aracılığıyla Rusya’nın ekonomik direncini güçlendiriyor. Bu durum, Şi ve Putin’in birlikte durarak Batı’ya karşı çok kutuplu bir alternatif düzen oluşturma amaçlarını pekiştiriyor.