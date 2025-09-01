Pekin’deki Buluşma: Putin Ve Şi, Birlikte

KÜRESEL DİPLOMASİDE YENİ BİR DÖNEM

Çin, bu hafta düzenlediği iki büyük uluslararası etkinlikle küresel diplomasi ve güvenlik alanında etkisini artırma amacını güçlendiriyor. Tianjin’de başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi ile Pekin’de gerçekleştirilecek olan askeri geçit töreni, Çin ve Rusya’nın Batı’ya karşı ortak duruşunu güçlendiriyor. Pazartesi günü Tianjin’de başlayan zirve, Çarşamba günü Pekin’de yapılacak büyük askeri törenle sona erecek. 2001 yılında kurulan ŞİÖ, zaman içerisinde Hindistan, İran, Pakistan ve Belarus’un katılımıyla genişledi ve Afganistan ile Moğolistan gözlemci devletler konumunda bulunuyor. Türkiye, Mısır, Malezya ve Vietnam ise “diyalog partneri” olarak yer almakta.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Tianjin’de düzenlenen iki günlük ŞİÖ zirvesinin merkezinde Şi’nin konuşması yer aldı. Pekin ve Moskova tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Batı’ya karşı çok kutuplu bir güç dengesi oluşturma çabası olarak yorumlanıyor. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi birçok lider katıldı. “Yeni bir sistem inşa etme zamanı” vurgusu dikkat çekti. Reuters’ın haberine göre, Şi, örgüt üyelerine bu yıl için 2 milyar yuan (280 milyon dolar) hibe ve 10 milyar yuan (1,4 milyar dolar) kredi taahhüdü sundu. Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek için “ŞİÖ Kalkınma Bankası”nın bir an önce kurulması gerektiğinin altı çizildi.

Zirve, aynı zamanda ABD-Çin ve ABD-Hindistan gerilimlerinin gölgesinde gerçekleştirildi. Trump yönetimi, Çin’in Rusya’dan enerji alımlarını ve Moskova ile olan ticaretini gerekçe göstererek yeni yaptırımlar tehditleri savuruyor. Hindistan’a uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisi de Washington ve Yeni Delhi ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Financial Times’a göre, bu durum, Çin ve Rusya’nın ekonomik ve diplomatik ilişkisini daha belirgin hale getiriyor. İki ülke, Batı’nın yaptırım baskılarına karşı ortak hareket etme kararlılığını sergiliyor. Ukrayna’daki savaş da bu bağlamda önemli bir gündem maddesi haline geldi. Putin, krizi Batı’nın kışkırtması olarak sunarken, Çin Moskova’yı diplomatik olarak destekliyor ve enerji ile ticaret kanallarını kullanarak Rusya’nın ekonomik dayanıklılığını artırmaya çalışıyor. Bu, Şi ve Putin’in yan yana durarak Batı’ya karşı çok kutuplu bir alternatif düzen oluşturma mesajının altını çiziyor.