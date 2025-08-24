Pekin’deki Tören, DF-17 Füzelerini Tanıttı

Pekin’deki Hipersonik Füze Töreni

Pekin’deki sonbahar güneşinin aydınlattığı alan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na ait kamuflajlı dev kamyonlarla taşıdığı füzelerle doluydu. Yandan sivri bir görünüme sahip olan ve 11 metre uzunluğunda, 15 ton ağırlığında bu füzelerin üzerinde “DF-17” yazılıydı. Böylece Çin, Dongfeng hipersonik füze sistemini dünyaya tanıtma fırsatı buldu. Bu olay 1 Ekim 2019’da gerçekleşti. ABD, bu silahların geliştiğinin farkındaydı, ancak o zamandan bu yana Çin, bu teknolojide önemli bir ilerleme kat etti. Bu füzeler, ses hızının beş katından daha hızlı gidebildiği için savaşların yapısını değiştirebiliyor. William Freer, “Bu, devletler arası jeopolitik rekabetin daha geniş bir resminin sadece bir parçası” diyor. “Soğuk Savaş’tan bu yana böyle bir durumla karşılaşmamıştık.”

Tehdit ve Rekabet

Pekin’deki bu gösteri, Çin’in hipersonik teknolojideki gelişiminin yarattığı tehditlerin arttığını tartışma gündemine taşıdı. Çin’in hipersonik silah yarışında başı çektiği sırada Rusya da ona eşlik ediyor. ABD, bu tehditleri azaltmaya çalışırken, İngiltere bu konudaki gelişmelerden uzakta kalmış durumda. Freer, “Bu programlara yatırım yapmaya başlama kararları üzerinden uzun zaman geçmiş” diyor. Çoğu Batılı ülke, 21. yüzyılın ilk iki on yılını, ülke içindeki terörizmle mücadele ve denizaşırı çatışmalara yoğunlaşarak geçirdi. Sonuç olarak, Çin’in askeri yükselişini göz ardı ettiler. Sir Alex Younger ise, “Sonuç olarak, modern bir düşmanla yeniden savaşmanın uzak bir ihtimal olduğuna inandık” itirafında bulunuyor.

Diğer Ülkelerin Girişimleri

Yarışta sadece Çin ve Rusya değil, başka ülkeler de var. İsrail, Arrow 3 ismiyle hipersonik bir füzesi bulunuyor. İran, hipersonik silahların varlığını iddia ederken, Haziran ayında İsrail ile “12 Gün Savaşı” sırasında bir hipersonik füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore de hipersonik silahlar üzerinde çalışıyor. ABD ayrıca “Kara Kartal” hipersonik füzesini tanıtarak caydırıcılığını artırmaya çalışıyor. Ancak Çin ve Rusya, bu alanda oldukça önde ve bu durum uzmanları endişelendiriyor.

Hipersonik Füzelerin Özellikleri

Hipersonik, Mach 5 yani ses hızının beş katı ya da daha hızlı hareket eden sistemlerin adıdır. Bu hız, hipersonik füzelerin tespit edilmesinin ve engellenmesinin zor olmasına yol açıyor. İki tür hipersonik füze mevcut; bunlar arasında Boost-glide ve hipersonik seyir füzeleri şeklinde sınıflandırılıyor. Hipersonik füzelerin askeri anlamda “hipersonik” olarak kabul edilebilmesi için manevra kabiliyetine de sahip olması gerekiyor. Patrycja Bazylczyk, “Radarın altında uçarak erken tespitten kaçma yetenekleri var” diyor.

Potansiyel Nükleer Tehdit

Herhangi bir savaş senaryosunda hedef alınacak ülkenin karşılaştığı korkutucu bir sorun, bu saldırının nükleer mi yoksa konvansiyonel mi olduğudur. Tom Sharpe, hipersonik füzelerin savaşın doğasını değiştirmek yerine, içinde hareket edebileceğiniz zaman dilimlerini değiştirdiğini belirtiyor. ABD Kongre Araştırma Servisi, hipersonik silahları tespit etmek için karasal ve uzay tabanlı sensörlerin yetersiz olduğunu vurguladı. Ancak bazı uzmanlar, hipersonik silahlar hakkında abartılar olduğunu düşünüyor. Dr. Sidharth Kaushal, bu niteliklerin savaşın kurallarını değiştirmeyeceği konusunda uyarıyor.

Çin’in Gelişmeleri ve İngiltere’nin Çabaları

Rusya’nın hipersonik hızda hareket eden füzeleri, Batı için bir endişe kaynağı. Kasım 2024’te Rusya, Dnipro’daki bir sanayi bölgesinden deneysel bir orta menzilli balistik füze fırlattı. Çin, en son hipersonik aracı olan GDF-600’ü tanıtarak yarışta öne geçmiş durumda. İngiltere ise bu gelişmelere karşı geç de olsa hazırlık yapmaya başladı. Nisan ayında Savunma Bakanlığı, büyük bir test programını başarıyla tamamladığını açıkladı. Ancak bu silahın geliştirilmesi için daha yıllar gerekecek. Freer, Batı’nın hipersonik füzeler üretmekle kalmayıp bunlara karşı sağlam bir savunma oluşturması gerektiğini savunuyor. Tom Sharpe, “Hipersonikle ilgili kilit nokta, her iki tarafın da birbiri kadar zorlamasıdır” diyor.