Pekmez Üretimi 2025’te Başladı

SARIGÖL’DE PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI

Sarıgöl ve çevresindeki mahallelerde 2025 yılı üzümlerinden kışlık pekmez üretimine geçildi. Pekmez üretimi, genellikle eylül ayının başında başlıyor ve aralık ayının sonuna kadar sürüyor. Bu süreçte fazla üretimlerin satışa sunulduğu belirtiliyor. Kış aylarında beslenmede önemli bir yere sahip olan pekmez, içerdiği mineral ve vitaminler açısından da büyük bir değer taşıyor.

PEKMEZ YAPIM SÜRECİ

Pekmez yapımında üzümler, özel pekmez toprağı ile birlikte çuvallar içinde ezilerek şıraları çıkarılıyor. Daha sonra elde edilen şıra kazanlarda koyulaşana kadar kaynatılıyor ve dinlendirildikten sonra kışlık olarak bidon veya cam kavanozlarda muhafaza ediliyor. Uzmanlar, pekmezin soğuk algınlığına karşı koruyucu, enerji verici ve kan yapıcı özellikleri ile adeta bir şifa kaynağı olduğunu vurguluyor.