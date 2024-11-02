Pekmez Yapımı: Giresunlu Kadınların Geliri

PEKMEZ YAPIMINDA İMECE USULÜ GİRESUN’DA DEVAM EDİYOR

Soğuk kış günlerinde önemli bir besin kaynağı olan pekmez yapımı, Giresun’un Çanakçı ilçesi bağlı Şadı köyünde imece usulü olarak sürüyor. Aileler, bahçelerinde yetiştirdikleri elmaları geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürerek hem ekonomik gelir sağlıyor hem de kış hazırlığı yapıyor. Önce bahçeden topladıkları ekşi ve tatlı elmaları temizleyen köylüler, ardından kaynatıp süzüyor ve tekrar odun ateşinde saatlerce kaynatarak pekmezi elde ediyor. Bu süreç, bahçedeki her ürünün değerlendirmenin gereğini ortaya koyuyor.

Pekmez Yapımı Komşuluk Kültürüyle Devam Ediyor

Ayşegül Cındık, pekmez yapımında sıranın kendisine gelmesiyle ilgili olarak, “Herkesin hazır almaya alıştığı günümüzde meyvelerin yeterince değerlendirilemediğinden” dert yanıyor. Cındık, köylerin verimliliğini ve komşularla yardımlaşarak bu sürecin nasıl ilerlediğini şöyle açıkladı: “Köylerimiz çok verimli. Ne ekersen, ne dikersen ürün veriyor. Becerikli olan çarşıdan, pazardan almadan her türlü ihtiyacını karşılayabilir. Biz de köyümüzde komşularımızla yardımlaşarak bahçelerimizden topladığımız elmaları pekmeze dönüştürüyoruz.”

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ ÜRETİMİ

Cındık, sadece kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını değil, ihtiyaç fazlasını satarak aile ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtiyor. “Ancak artık eskisi gibi yapabilen yok. Herkes hazıra alışmış. Ancak bizim gibi çok az kişi hala geleneksel yöntemlerle imece usulü pekmez yapımını sürdürüyor. Bugün pekmez yapım sırası bende. Topladığımız elmalarla kış boyunca yetecek pekmezimizi yapmış olacağız. Eşe, dosta dağıttıktan sonra artanı da satıp, ihtiyacımız olan başka şeyler alacağız” dedi.

Cındık, pekmez yapımının aşamalarını detaylandırarak, “Elmanın içerisindeki çürükleri ayırarak elmaları önce temizliyoruz. Daha sonra haşlanma süreci var, haşlanan elmaları şirahneye koyuyoruz, oradan süzülen suyu tekrar tülbentle süzüyoruz, süzdükten sonra da tekrar tavaya kaynamaya koyuyoruz ve bir müddet kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakılarak pekmezi elde ediyoruz” şeklinde konuştu.