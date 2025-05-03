Pekün Dağı Tüneli Hala Açılmadı

PEKÜN DAĞI TÜNELİ’NDE İLERLEME HIZLI DEĞİL

Gümüşhane’de 2017 yılında inşaatına başlanan Pekün Dağı Tüneli, üzerinden geçen 8 yıl süresince tamamlanamıyor. Gümüşhane ile Kelkit ilçesini birbirine bağlayacak olan tünel, 2 bin 20 rakımda konumlanıyor. Planlanan uzunluğu 6 bin 300 metre olan çift tüplü tünel inşaatı, halen yüzde 70 oranında ilerleme kaydedebiliyor. Vatandaşlar ise projenin hızla tamamlanarak hizmete açılmasını talep ediyor.

KELKİT TARAFINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Pekün Dağı Tüneli’nin Kelkit tarafındaki şantiyede çalışmalar sürerken, Gümüşhane tarafındaki şantiyede herhangi bir etkinlik olmaması dikkati çekiyor. Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, inşaat nedeniyle yaşanan zorlukları dile getiriyor. “Bu süreç 2017’de başladı. İki yıl içinde biteceği söylendi ama 8 yıl geçti” diyor. Özellikle kış aylarında insanların büyük zorluklarla karşılaştığını belirtiyor. Yüksek rakımlı ve kışın oldukça tehlikeli olan bu yolun bir an önce açılmasını istiyor.

TÜNELİN AÇILIŞ TARİHİ KONUŞULUYOR

Bölge sakini Yılmaz Aşkın, tünelin açılış tarihinin belirsiz olduğunu ifade ediyor. “Bu yolun bizim için çok büyük önemi var. Alışverişimi Kelkit’ten yapmak istiyorum” diyor ve tünel açıldığında zaman ve güvenlik açısından avantaj sağlanacağını vurguluyor. Tünelin tamamlanmasının, bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde iyileştireceği düşünülüyor.